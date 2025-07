FC 25 Franco Baresi SBC Mutaforma

Preparati a rivivere la leggenda di Franco Baresi con la nuova SBC di EA Sports FC 25! Completando le 8 sfide, potrai ottenere il prezioso giocatore non scambiabile e un premio speciale. Un'opportunità imperdibile per i veri appassionati di calcio e collezionisti. Non perdere questa occasione: la sfida scade il 15 luglio.

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Franco Baresi uscita in data 1 luglio 2025. SBC Franco Baresi. Numero sfide: 8. Premio: 1x Franco Baresi Non scambiab.. Costo al momento dell'uscita: 300.000 Crediti circa. Scadenza: 15 luglio. Leggenda nata. Premio: 1x Small Silver Players Pack Rari: Esattamente 11 giocatori. Qualità giocat.: Esattamente Giocatori bronzo. Astro nascente. Premio: 1x x3 Common Gold Players Pack Rari: Esattamente 11 giocatori.

