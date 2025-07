LIVE Cobolli-Zhukayev 6-3 7-6 7 5-0 Wimbledon 2025 in DIRETTA | altro break dell’azzurro nel terzo set!

Il match tra Cobolli e Zhukayev a Wimbledon 2025 si infiamma nel vivo del terzo set, con scambi intensi e colpi decisivi. I giochi si susseguono serrati, l’azzurro dimostra cuore e determinazione per restare in partita. Chi vincerà questa battaglia di nervi? Segui in diretta e scopri come si conclude questa emozionante sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Vantaggio Zhakayev, fuori la risposta bloccata di Flavio. 40-40 Out la risposta dell’azzurro e altro match-point annullato. Vantaggio Cobolli, numero dell’azzurro che intuisce il colpo potentissimo del rovescio del kazako e lo passa. 40-40 Altro errore in manovra del kazako. Vantaggio Zhukayev, risposta out di Cobolli. 40-40 Ace centrale del kazako. 30-40 Doppio fallo del kazako e match-point per Cobolli. 30-30 Risposta di Cobolli che si spegne in rete. 15-30 Erroraccio col dritto del kazako e palla deviata dal nastro in corridoio. 15-15 Vincente di dritto lungolinea fulminante di Cobolli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Zhukayev 6-3 7-6 (7) 5-0, Wimbledon 2025 in DIRETTA: altro break dell’azzurro nel terzo set!

In questa notizia si parla di: cobolli - altro - azzurro - zhukayev

LIVE Cobolli-Shapovalov 5-4, ATP Halle 2025 in DIRETTA: altro scambio di break, si riparte da 0-0! - Segui in tempo reale l'emozionante sfida tra Cobolli e Shapovalov al ATP Halle 2025, dove ogni scambio è un suspense e il risultato si decide punto dopo punto.

WIMBLEDON SARRANNO UNDICI GLI AZZURRI IL SORTEGGIO Sinner vs Nardi Musetti vs Basilashvili Cobolli vs Zhukayev Berrettini vs Majchrzak Fognini vs Alcaraz Sonego vs Faria Arnaldi vs Van De Vai su Facebook

Il sorteggio a @Wimbledon degli azzurri Sinner vs Nardi Musetti vs Basilashvili Cobolli vs Zhukayev Berrettini vs Majchrzak Arnaldi vs Van de Zandschulp Sonego vs Faria Darderi vs Safiullin Bellucci vs Crawford Zeppieri vs Mochizuki Fognini vs Alcaraz #ten Vai su X

Cobolli cerca il secondo turno: esordio a Wimbledon contro Zhukayev; Quando gioca Flavio Cobolli a Wimbledon contro Beibit Zhukayev: il programma; Pronostico Cobolli-Zhukayev a Wimbledon: le quote del match.

Quando gioca Flavio Cobolli a Wimbledon contro Beibit Zhukayev: il programma - Non ci sono precedenti fra l'azzurro, recente protagonista a Halle, e il kazako, che occupa la posizione numero 247 del ranking. Secondo sportal.it

Wimbledon, fiducia a Cobolli contro Zhukayev: Flavio a 1.29 su Planetwin365 - A Wimbledon Flavio Cobolli parte con tutti i favori del pronostico contro Beibit Zhukayev che è soltanto al suo undicesimo match nel circuito Atp. Segnala agimeg.it