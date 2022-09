Dove vedere Taranto-Fidelis Andria, streaming gratis OGGI LIVE e diretta tv Antenna Sud? (Di domenica 18 settembre 2022) Il match Taranto-Fidelis Andria, valido per la quarta giornata del girone C della Serie C 2022/23, si gioca domenica 18 settembre alle ore 17.30 nello stadio Erasmo Iacovone di Taranto. I padroni di casa hanno perso tutte le partite mentre gli ospiti hanno due punti in classifica. Dove vedere Taranto-Fidelis Andria Serie C, streaming gratis e diretta L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere Taranto-Fidelis Andria, streaming gratis Serie C e diretta tv ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 18 settembre 2022) Il match, valido per la quarta giornata del girone C della Serie C 2022/23, si gioca domenica 18 settembre alle ore 17.30 nello stadio Erasmo Iacovone di. I padroni di casa hanno perso tutte le partite mentre gli ospiti hanno due punti in classifica.Serie C,L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Serie C etv ...

