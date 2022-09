Andar per vigne a mangiare e degustare (Di domenica 18 settembre 2022) In tempo di vendemmia, cenare tra i filari è il nuovo imperativo. La tendenza non è avere un’ampia carta dei vini, ma un vigneto intero in cui immergersi. Viaggio nelle migliori cantine che offrono cibo gourmet con panorama mozzafiato. Jean Anthelme Brillat-Savarin con la sua Fisiologia del gusto sdoganò, un po’ meno di cent’anni fa, il cibo come evento culturale. Tra i tanti aforismi scriveva: «Pretendere che non si debba cambiare di vino è una eresia; la lingua se ne satura. E dopo il terzo bicchiere, anche il miglior vino perde del suo sapore». La tendenza di oggi è avere a disposizione non la carta dei vini, ma un vigneto intero. In trent’anni, tanti ne conta il Movimento turismo del vino fondato da Magda Antonioli, la massima studiosa di wine economy in Italia, le cantine si sono trasformate da struttura di produzione in luogo di promozione del ... Leggi su panorama (Di domenica 18 settembre 2022) In tempo di vendemmia, cenare tra i filari è il nuovo imperativo. La tendenza non è avere un’ampia carta dei vini, ma unto intero in cui immergersi. Viaggio nelle migliori cantine che offrono cibo gourmet con panorama mozzafiato. Jean Anthelme Brillat-Savarin con la sua Fisiologia del gusto sdoganò, un po’ meno di cent’anni fa, il cibo come evento culturale. Tra i tanti aforismi scriveva: «Pretendere che non si debba cambiare di vino è una eresia; la lingua se ne satura. E dopo il terzo bicchiere, anche il miglior vino perde del suo sapore». La tendenza di oggi è avere a disposizione non la carta dei vini, ma unto intero. In trent’anni, tanti ne conta il Movimento turismo del vino fondato da Magda Antonioli, la massima studiosa di wine economy in Italia, le cantine si sono trasformate da struttura di produzione in luogo di promozione del ...

