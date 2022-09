Amici 22, prima puntata – La classe è formata: entrano in 17 (+2) (Di domenica 18 settembre 2022) Luigi Strangis ad Amici 22 La scuola di Amici riapre i battenti e qui su DavideMaggio.it torna l’appuntamento con il liveblogging della domenica pomeriggio per seguire la prima puntata minuto per minuto e scoprire tutto ciò che è successo nel corso della registrazione, avvenuta giovedì. Amici 22: la prima puntata minuto per minuto 13.57: Maria De Filippi entra in studio: “Ciao a tutti”. Salutati i professori, accoglie le due new entry di quest’anno Emanuel Lo nel ballo “e nel canto un ritorno, Arisa”. 14.00: E’ il momento del vincitore in carica, Luigi Strangis. Entra con la coppa, che restituisce simbolicamente al programma per destinarla al successore che verrà. Poi dedica un pensiero a tutti gli aspiranti allievi presenti in studio: “Divertitevi e fate del ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 18 settembre 2022) Luigi Strangis ad22 La scuola diriapre i battenti e qui su DavideMaggio.it torna l’appuntamento con il liveblogging della domenica pomeriggio per seguire laminuto per minuto e scoprire tutto ciò che è successo nel corso della registrazione, avvenuta giovedì.22: laminuto per minuto 13.57: Maria De Filippi entra in studio: “Ciao a tutti”. Salutati i professori, accoglie le due new entry di quest’anno Emanuel Lo nel ballo “e nel canto un ritorno, Arisa”. 14.00: E’ il momento del vincitore in carica, Luigi Strangis. Entra con la coppa, che restituisce simbolicamente al programma per destinarla al successore che verrà. Poi dedica un pensiero a tutti gli aspiranti allievi presenti in studio: “Divertitevi e fate del ...

