Se porti gli occhiali da sole non commettere questo banale errore, molte stanno correndo ai ripari! (Di sabato 17 settembre 2022) Quando indossi gli occhiali da sole per uscire non ci pensi, ma c’è un errore che spesso si commette: ecco come rimediare! Per molte donne gli occhiali da sole sono un accessorio indispensabile. Ma il fatto che sia necessario indossarli non significa che non siano eleganti e glamour. Anche se li indossi per divertimento, è L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 17 settembre 2022) Quando indossi glidaper uscire non ci pensi, ma c’è unche spesso si commette: ecco come rimediare! Perdonne glidasono un accessorio indispensabile. Ma il fatto che sia necessario indossarli non significa che non siano eleganti e glamour. Anche se li indossi per divertimento, è L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

lyagushka_g : @PinoWestSide Sei tu che porti gli occhiali tra i due - CorradoLicciar3 : @serracchiani @altrogiornorai1 Meno male che tu porti solidarieta' gli altri se ne fottono cogliona - GRETA1SGARBO : RT @Sandro5519: @mariolavia Ma al terzo polo non c'è un certo Renzi che parole sue si doveva dimettere nel caso avesse perso il referendum?… - Sandro5519 : @mariolavia Ma al terzo polo non c'è un certo Renzi che parole sue si doveva dimettere nel caso avesse perso il ref… - senzasinistra : @carlogubi @ricpuglisi crede che la crescita economica avvenga anche in un paese ridotto a brandelli, dove vanno so… -