Regina Elisabetta, 15 minuti a capo chino per gli 8 nipoti della sovrana (Di sabato 17 settembre 2022) Gli otto nipoti di Elisabetta II sono rimasti immobili, a capo chino, per 15 minuti attorno al feretro della sovrana, per la veglia alla bara della che segna oggi le cerimonie durante il tributo a Westminster Hall. Tutti insieme sono entrati a passo cadenzato all’interno della sala. Al terzo battito di una guardia reale William e Harry insieme ai figli di Anna, Andrea ed Edoardo hanno reso omaggio alla nonna come segno di affetto e di rispetto. William era affiancato da Zara Tindall e Peter Philips, figli della Principessa Anna, Harry, invece, dalle principesse Beatrice ed Eugenie, figlie del principe Andrea, insieme ai figli del principe Edoardo, Lady Louise Windsor e il visconte Severn. I volti tesi e inclinati come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Gli ottodiII sono rimasti immobili, a, per 15attorno al feretro, per la veglia alla barache segna oggi le cerimonie durante il tributo a Westminster Hall. Tutti insieme sono entrati a passo cadenzato all’internosala. Al terzo battito di una guardia reale William e Harry insieme ai figli di Anna, Andrea ed Edoardo hanno reso omaggio alla nonna come segno di affetto e di rispetto. William era affiancato da Zara Tindall e Peter Philips, figliPrincipessa Anna, Harry, invece, dalle principesse Beatrice ed Eugenie, figlie del principe Andrea, insieme ai figli del principe Edoardo, Lady Louise Windsor e il visconte Severn. I volti tesi e inclinati come ...

Agenzia_Ansa : David Beckham, ex calciatore e leggenda della nazionale inglese, in fila a Londra per rendere l'ultimo tributo al… - Radio1Rai : ??#RegnoUnito #QueenElizabeth Si è messo in fila ed ha aspettato il suo turno insieme a migliaia di persone. L'ex ca… - Agenzia_Ansa : Harry e Meghan sarebbero furiosi per il fatto che i loro due figli, i piccoli Archie e Lilibet, diventeranno rispet… - angheluruju11 : RT @fam_cristiana: Chi è il reverendo David Hoyle, chiamato a celebrare il funerale della regina Elisabetta - papoblob : RT @liberadidonna1: @BlobRai3 #odiolestate certo che pure quest'anno fino ad adesso non si farà dimenticare, madooon che annata ragazzi, tr… -