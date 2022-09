Gerry Scotti pungente: “Facciamo sempre domande sulla Rai, la Rai non fa mai domande su di noi” (Di sabato 17 settembre 2022) Gerry Scotti e la pungente frecciatina rivolta alla Rai dopo aver ricordato in studio Raffaella Carrà con un applauso. Il conduttore ha sottolineato che a Mediaset ricordano spesso la Rai in occasioni simili ma la Rai non fa lo stesso. Caduta Libera il programma condotto da Gerry Scotti è partito con una piccola polemica innescata proprio dal conduttore e in riferimento alla Rai. Durante il quiz è arrivata una domanda sul servizio pubblico televisivo e la domanda era: “La Rai le ha intitolato gli studi televisivi in Via Teulada”. La risposta è Raffaella Carrà, che la Rai appunto ha voluto omaggiare dedicandole gli studi di via Teulada. Dopo la risposta corretta, Gerry Scotti ha voluto omaggiare la compianta cantante e soubrette con un sentito applauso ... Leggi su howtodofor (Di sabato 17 settembre 2022)e lafrecciatina rivolta alla Rai dopo aver ricordato in studio Raffaella Carrà con un applauso. Il conduttore ha sottolineato che a Mediaset ricordano spesso la Rai in occasioni simili ma la Rai non fa lo stesso. Caduta Libera il programma condotto daè partito con una piccola polemica innescata proprio dal conduttore e in riferimento alla Rai. Durante il quiz è arrivata una domanda sul servizio pubblico televisivo e la domanda era: “La Rai le ha intitolato gli studi televisivi in Via Teulada”. La risposta è Raffaella Carrà, che la Rai appunto ha voluto omaggiare dedicandole gli studi di via Teulada. Dopo la risposta corretta,ha voluto omaggiare la compianta cantante e soubrette con un sentito applauso ...

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 torna #TuSiQueVales condotto da #BelenRodriguez, @castrito81, @SakaraLegio e… - fabrizio_izio : Pensate ciò che volete,ma io una persona buona,sincera e tenera come @Gerry_Scotti non la troverò più in nessun’alt… - goldmoonlight_ : RT @blinkhbdl: paperissima sprint programma surreale in cui trovi video di persone investite da tram e bambini che cadono dal primo piano c… - liIkvneki : RT @blinkhbdl: paperissima sprint programma surreale in cui trovi video di persone investite da tram e bambini che cadono dal primo piano c… - mnleau : RT @blinkhbdl: paperissima sprint programma surreale in cui trovi video di persone investite da tram e bambini che cadono dal primo piano c… -