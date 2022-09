Alvarez al 93° | il Sassuolo vince 1-0 in casa del Toro

(Di sabato 17 settembre 2022) TORINO (ITALPRESS) – Ilpiega 1-0 il Torino nel match valido per la settima giornata del campionato di Serie A, grazie al primo gol di Agustinsiglato in pieno recupero. Un successo che permette ai neroverdi di portarsi a quota 9 punti, a -1 dai granata che restano a 10.I primi a farsi vedere in fase offensiva sono i padroni dicon Lukic che, dopo quattro minuti, colpisce la barriera su calcio di punizione. Al 10? il direttore di gara Baroni estrae il primo cartellino giallo della partita all'indirizzo di Buongiorno, reo di aver commesso un fallo ai danni del giovane D'Andrea, schierato a sorpresa da Alessio Dionisi. Tra i più attivi e propositivi nelle file granata c'è Seck, che in più frangenti prova a rendersi pericoloso, senza però creare grandi problemi a Consigli. I neroverdi, dal loro canto, fanno fatica ad ...

TORINO - Un colpo di testa dial' beffa il Toro e consente al Sassuolo di ottenere una vittoria importantissima prima della sosta per le nazionali. Per i granata è l'ennesima delusione nei minuti finali, in una partita ...In campo Torino - Sassuolo 0 - 1 La cronaca Torino - SASSUOLO 0 - 1 al'! Rete di. C ross di Rogerio, Buongiorno si perdeche gira di testa alle spalle di Milinkovic - Savic. Frazione equilibrata, tatticamente bloccata, poche occasioni da rete: granata ...