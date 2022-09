Il Comune punta sull’integrazione, corsi di italiano per gli stranieri (Di venerdì 16 settembre 2022) di Anna Villani Apprendere una lingua è il primo passo verso l’inclusione di chi non è nato in Italia ma qui lavora o studia. Lo sanno bene l’assessore alle politiche sociali e giovanili Maria D’Aniello con il sindaco Cosimo Ferraioli che hanno tenuto un incontro con la dirigente scolastica del CPIA Salerno Maria Montuori per promuovere corsi di italiano per stranieri che vivono ad Angri. È stata infatti siglata una convenzione tra il Comune di Angri e il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Salerno per la realizzazione di corsi di alfabetizzazione di lingua italiana con il rilascio di Attestato di livello A2 del “Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue” elaborato dal Consiglio d’Europa. Per il primo cittadino con questa iniziativa “si sono poste le basi per ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 16 settembre 2022) di Anna Villani Apprendere una lingua è il primo passo verso l’inclusione di chi non è nato in Italia ma qui lavora o studia. Lo sanno bene l’assessore alle politiche sociali e giovanili Maria D’Aniello con il sindaco Cosimo Ferraioli che hanno tenuto un incontro con la dirigente scolastica del CPIA Salerno Maria Montuori per promuoverediperche vivono ad Angri. È stata infatti siglata una convenzione tra ildi Angri e il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Salerno per la realizzazione didi alfabetizzazione di lingua italiana con il rilascio di Attestato di livello A2 del “QuadroEuropeo di Riferimento per le lingue” elaborato dal Consiglio d’Europa. Per il primo cittadino con questa iniziativa “si sono poste le basi per ...

