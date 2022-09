Getta pietre sulle auto e minaccia poliziotti | arrestato

(Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lanciavain transito in piazza Principe Umberto – a Napoli – l’uomo sorpreso dagli agenti del commissariato Vicaria-Mercato dopo una segnalazione. Alla loro vista, l’uomo ha iniziato a dare in escandescenzendoli con un coltello fino a quando, non senza difficoltà e dopo colluttazione, è stato bloccato.N.F., 24enne afgano con precedenti di polizia, è statoper porto abusivo di armi, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e getto pericoloso di cose. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Piazza Principe Umberto, getta pietre sulle auto in transito: arrestato - mattinodinapoli : Piazza Principe Umberto, getta pietre sulle auto in transito: arrestato -

ilmattino.it

... poco distante, che stava lanciando dellesulle auto in transito. I poliziotti hanno raggiunto l'uomo che, alla loro vista, ha iniziato a dare in escandescenze minacciandoli con un coltello ......artificiale di disegnare Pennywise di Lorenza Negri L'inquietante monito delle "della fame",... " Questobenzina sul fuoco della questione dei bot tra Musk e Twitter ", afferma Dan Ives, ... Piazza Principe Umberto a Napoli, getta pietre sulle auto in transito e viene arrestato Stamattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato nel transitare in piazza Principe Umberto sono stati avvicinati da alcuni passanti i quali hanno indicato una persona, poco distante, ...