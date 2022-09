Barbara D’Urso | doppio stipendio per lei | il motivo spiazza

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 16 settembre 2022) In arrivo unper, il cuiè davvero impensabile. Vacanze concluse per la splendida conduttrice di Pomeriggio 5 che ha ripreso le redini della trasmissione pomeridiana, una decina di giorni fa circa. Come si evince, Mediaset ha perciò deciso di riconfermarla e tenerla ancora con sé, nonostante le malelingue di pochi mesi fa che la ritenevano ormai fuori dal palinsesto.– Altranotizia (Fonte: Google)Si può proprio affermare quindi che la carriera dinon sia giunta al termine, anzi che prosegua a gonfie vele e non solo per quanto riguarda il piccolo schermo. Difatti, è pronta a percepire un altro, ricoprendo un ruolo totalmente differente, da ciò a ...