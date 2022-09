Alluvione Marche, assessore di Ostra: “Una cosa apocalittica, piangiamo i nostri morti. Qui c’è da rifare tutto il sistema idrografico” (Di venerdì 16 settembre 2022) “La situazione è drammatica, ci sono persone che hanno perso tutto. Ci sono attività che sono praticamente impossibilitate a fare qualsiasi tipo di cosa ed a riaprire. C’è fango dappertutto, ci sono macchine divelte lungo tutta l’arteria stradale. Tutta la vallata del Misa e del Nevola è coinvolta, da Arcieri fino a Senigallia. Noi abbiamo avuto anche la tristissima sfortuna di avere delle vittime“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24) da Alberto Agarbati, assessore all’Agricoltura, all’Ambiente e al Territorio del Comune di Ostra (Ancona), colpito dalla terribile Alluvione di stanotte. “Non ci sono dispersi al momento – spiega l’assessore – È arrivato un muro d’acqua all’improvviso che poi ha continuato a crescere a dismisura ed in pochi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) “La situazione è drammatica, ci sono persone che hanno perso. Ci sono attività che sono praticamente impossibilitate a fare qualsiasi tipo died a riaprire. C’è fango dapper, ci sono macchine divelte lungo tutta l’arteria stradale. Tutta la vallata del Misa e del Nevola è coinvolta, da Arcieri fino a Senigallia. Noi abbiamo avuto anche la tristissima sfortuna di avere delle vittime“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24) da Alberto Agarbati,all’Agricoltura, all’Ambiente e al Territorio del Comune di(Ancona), colpito dalla terribiledi stanotte. “Non ci sono dispersi al momento – spiega l’– È arrivato un muro d’acqua all’improvviso che poi ha continuato a crescere a dismisura ed in pochi ...

