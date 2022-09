AEW | Jeff Hardy dovrebbe tornare sul ring a breve

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 16 settembre 2022) Le vicende personali disono ormai note a tutti. I problemi di dipendenza lo hanno accompagnato durante la sua carriera. L’episodio più recente risale a qualche mese fa quando fu arrestato per guida in stato di ebbrezza, oltre che per guida con patente revocata. Si è trattato del terzo arresto nel giro di una decina di anni. Subito dopo quest’ultimo episodioè entrato in riabilitazione. Sembra ora che il percorso riabilitativo stia per giungere al termine e potremmo rivederlo presto in azione. Sulla via del ritorno? Dopo l’ultimo arresto per guida in stato di ebbrezza risalente allo scorso giugno, la AEW ha sospeso a tempo indeterminato e senza paga. Sembra ora che il “Charismatic Enigma” sia sulla via del ritorno. È quanto riporta Wrestling Observer Newsletter: ...