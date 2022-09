Le scuole sono vecchie e poco sicure: in un anno 45 episodi di crollo e distacco intonaco. Non si conosce l’età di un quarto di tutti gli edifici in Italia (Di giovedì 15 settembre 2022) Crolli, distacchi e altri problemi che affliggono gli edifici scolastici nell'ultimo anno sono arrivati a 45. A volte ci sono stati feriti ma per fortuna spesso questi incidenti si sono verificati di notte o comunque con la scuola chiusa. E' l'allarme che emerge dal XX Rapporto di Cittadinanzattiva sulla sicurezza scuole, che denuncia anche l'età avanzata degli istituti e che spesso non posseggono i certificati di agibilità. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 15 settembre 2022) Crolli, distacchi e altri problemi che affliggono gliscolastici nell'ultimoarrivati a 45. A volte cistati feriti ma per fortuna spesso questi incidenti siverificati di notte o comunque con la scuola chiusa. E' l'allarme che emerge dal XX Rapporto di Cittadinanzattiva sullazza, che denuncia anche l'età avanzata degli istituti e che spesso non posseggono i certificati di agibilità. L'articolo .

