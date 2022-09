Il Napoli abbatte i Rangers e supera la Lazio in una speciale classifica | il dato

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 15 settembre 2022) Ieri sera, ilha giocato la seconda partita del Girone A di Champions League. Gli azzurri all’Ibrox Stadium di Glasgow hanno affrontato ie hanno strappato i tre punti. Il match è finito sul 3-0 e il risultato è stato deciso dalle reti di Politano, Raspadori e Ndombele. Il, però, poteva tornare a casa un risultato molto più ampio: Zielinski, infatti, ha fallito per due volte l’occasione dal dischetto (il rigore era stato fatto ribattere ndr.) e sempre il polacco aveva colpito in pieno i legni della porta dopo soli due minuti di gioco. Il, quindi, vince per 3-0 e vola in solitaria in testa al girone di Champions League con Liverpool e Ajax che seguono a tre lunghezze di distanza.’s players celebrate the team’s third goal during the UEFA Champions League Group ...