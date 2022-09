Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca | chi sono le nuove Veline di Striscia la Notizia | da Amici e Temptation Island

(Di giovedì 15 settembre 2022)ledilain partenza con la nuova edizione dal prossimo 27 settembre, come sempre su Canale 5. Alla conduzione troveremo, in apertura di nuova stagione, Alessandro Siani in coppia con Luca Argentero. Ma chi? Conosciamo meglio le due ragazze –... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

La diretta interessata è Cosmary Fasanelli. Quest'ultima prenderà il posto di Giulia Pelagatti la quale a sua volta ha partecipato al format a seguito dell'abbandono di Shaila Gatta. È ufficiale! Cosmary Fasanelli è la nuova velina mora di Striscia la Notizia, il tg satirico che tornerà in onda a partire dal prossimo 27 settembre 2022 su Canale 5.