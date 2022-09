Calcio: Europa League, tris all'Hjk Helsinki e la Roma riscatta il ko all'esordio in Bulgaria (Di giovedì 15 settembre 2022) Roma, 15 set. - (Adnkronos) - Dopo la sconfitta all'esordio in Bulgaria con il Ludogorets, la Roma si riscatta battendo all'Olimpico l'HJK Helsinki 3-0. La squadra di Mourinho non riesce a sbloccare il risultato nel primo tempo nonostante la superiorità numerica per il rosso Tenho dopo un quarto d'ora, ma nella ripresa si scatena. Dybala entra e la sblocca, Pellegrini raddoppia dopo una bella azione di Zaniolo. Ancora l'ex Inter, in versione assist-man, regala la palla per il 3-0 di Belotti. Ora nella classifica del gruppo C di Europa League guida il Betis Siviglia, vincitore 3-2 sul Ludogorets, con 6 punti, 3 in più dei giallorossi e dei bulgari, chiude il gruppo l'Hjk a zero. Il copione del match è quello previsto, con la Roma ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022), 15 set. - (Adnkronos) - Dopo la sconfitta all'incon il Ludogorets, lasibattendo all'Olimpico l'HJK3-0. La squadra di Mourinho non riesce a sbloccare il risultato nel primo tempo nonostante la superiorità numerica per il rosso Tenho dopo un quarto d'ora, ma nella ripresa si scatena. Dybala entra e la sblocca, Pellegrini raddoppia dopo una bella azione di Zaniolo. Ancora l'ex Inter, in versione assist-man, regala la palla per il 3-0 di Belotti. Ora nella classifica del gruppo C diguida il Betis Siviglia, vincitore 3-2 sul Ludogorets, con 6 punti, 3 in più dei giallorossi e dei bulgari, chiude il gruppo l'Hjk a zero. Il copione del match è quello previsto, con laad ...

