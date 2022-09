Tentò di uccidere l'ex e uccise il figlio, aperto processo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Si è aperto oggi davanti alla Corte d'assise di Cagliari il processo nei confronti di Masih Shahid, il 30enne pakistano accusato del tentato omicidio della sua ex compagna, Paola Piras, di 52 anni, e ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 settembre 2022) Si èoggi davanti alla Corte d'assise di Cagliari ilnei confronti di Masih Shahid, il 30enne pakistano accusato del tentato omicidio della sua ex compagna, Paola Piras, di 52 anni, e ...

