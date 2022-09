Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli fa la storia: doppio oro mondiale a Sofia, trionfo al cerchio e alla palla (Di mercoledì 14 settembre 2022) Una serata storica per la Ginnastica ritmica italiana e soprattutto per Sofia Raffaeli, autentica dominatrice dei Mondiali di Sofia. La 18enne Farfalla azzurra infatti ha collezionato due medaglie d’oro individuali nel giro di pochi minuti, un doppio successo senza uguali con il trionfo al cerchio che è stato seguito dall’apoteosi alla palla. Un risultato che assume una rilevanza incredibile se si pensa che prima di oggi nessuna individualista italiana era mai riuscita a laurearsi campionessa del mondo e stasera Raffaeli è riuscita per ben due volte in questa impresa senza precedenti. Ad aprire la serata è stata la finale del cerchio, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) Una serata storica per laitaliana e soprattutto per, autentica dominatrice dei Mondiali di. La 18enne Farfazzurra infatti ha collezionato due medaglie d’oro individuali nel giro di pochi minuti, unsuccesso senza uguali con ilalche è stato seguito dall’apoteosi. Un risultato che assume una rilevanza incredibile se si pensa che prima di oggi nessuna individualista italiana era mai riuscita a laurearsi campionessa del mondo e staseraè riuscita per ben due volte in questa impresa senza precedenti. Ad aprire la serata è stata la finale del, ...

