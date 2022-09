Boehly vuole americanizzare la Premier: vuole un All-Star Game, Nord contro Sud. E magari i play out (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’edizione online del Guardian scrive di alcune delle idee che il proprietario del Chelsea Todd Boehly ha esposto alla conferenza newyorkese in cui ha anche parlato dell’esonero di Tuchel. In sostanza, ha dichiarato che spera che «la Premier League prenda un po’ di lezioni dagli sport americani». Come? Con i play-out, ad esempio. Visto che «le partite della lotta per la retrocessione sono tra le più seguite». Ma anche con un All-Star Game. Nord contro Sud. Secondo il proprietario del Chelsea – così riporta il Guardian – si guadagnerebbero un sacco di soldi. Ne ha già parlato coi vertici del calcio inglese e «a tutti piace l’idea di maggiori entrate per il campionato. Penso che ci sia una vera rivoluzione culturale». Non era sembrato della stessa idea Klopp, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’edizione online del Guardian scrive di alcune delle idee che il proprietario del Chelsea Toddha esposto alla conferenza newyorkese in cui ha anche parlato dell’esonero di Tuchel. In sostanza, ha dichiarato che spera che «laLeague prenda un po’ di lezioni dagli sport americani». Come? Con i-out, ad esempio. Visto che «le partite della lotta per la retrocessione sono tra le più seguite». Ma anche con un All-Sud. Secondo il proprietario del Chelsea – così riporta il Guardian – si guadagnerebbero un sacco di soldi. Ne ha già parlato coi vertici del calcio inglese e «a tutti piace l’idea di maggiori entrate per il campionato. Penso che ci sia una vera rivoluzione culturale». Non era sembrato della stessa idea Klopp, ...

napolista : #Boehly vuole americanizzare la #Premier: vuole un All-Star Game, Nord contro Sud. E magari i play out Il Guardian… - enryandre82 : RT @marifcinter: Todd Boehly vuole portare in Premier l'All Star Game: North vs South. Klopp: 'Non perde tempo,quando trova una data liber… - GioGioInter : RT @marifcinter: Todd Boehly vuole portare in Premier l'All Star Game: North vs South. Klopp: 'Non perde tempo,quando trova una data liber… - MuhsiinF : RT @marifcinter: Todd Boehly vuole portare in Premier l'All Star Game: North vs South. Klopp: 'Non perde tempo,quando trova una data liber… - lakakadonkey : RT @marifcinter: Todd Boehly vuole portare in Premier l'All Star Game: North vs South. Klopp: 'Non perde tempo,quando trova una data liber… -