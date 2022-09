laregione : Bielorussia: 15 anni di carcere ad attivista -

Luce

"Aver organizzato, preso parte e addestrato altre persone a partecipare a rivolte di massa", "aver incitato all'odio sociale nei confronti ...... nel nord - est della Polonia, non lontano dalla frontiera con la, in una zona rurale e ... Ma bisogna sottolineare che egli però non era unsociale o politico, ma un sacerdote ... Bielorussia, l'attivista per i diritti umani Marfa Rabkova condannata a 15 anni di carcere - Luce A circa un anno dagli eventi di Usnarz Górny, dalla dichiarazione dello stato di emergenza, dall’ approvazione della legge sui “push-back legali” e la fine del diritto all’asilo 1, le persone migranti ...L'alta diplomatica Ue Evelina Schulz è stata trattenuta per due ore dalle forze di polizia della Bielorussia: "Grave violazione Convenzione di Vienna" ...