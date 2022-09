MotoGP, Marc Marquez: "Aragon? Non punterò a scendere in pista e lottare" (Di martedì 13 settembre 2022) Uno dei principali motivi d'interesse del fine settimana della MotoGP ad Aragòn è, senza imbra di dubbio, il ritorno in gara di Marc Marquez . Dopo aver preso parte ai test di Misano ed essersi ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 13 settembre 2022) Uno dei principali motivi d'interesse del fine settimana dellaad Aragòn è, senza imbra di dubbio, il ritorno in gara di. Dopo aver preso parte ai test di Misano ed essersi ...

automotorinews : ??? #MotoGP, nessuna esagerazione: il ritorno di Marc #Marquez è solo volto a preparare la stagione 2023 ??? Le sue… - P300it : MotoGP | Marc Márquez tenta il rientro, correrà il GP Aragona ? di Alyoska Costantino ?? - vl4hovic : RT @AlessioPiana130: Le promesse dei 100 giorni non vengono mai mantenute. Marc Marquez, la promessa al suo cuore, l'ha mantenuta: 100 gior… - FormulaPassion : #MotoGP / Marc Marquez sarà l'osservato speciale del GP di Aragon, ma il target non è quello di duellare subito al… - flamanc24 : RT @rtl1025: ??? Marc #Marquez, sei volte campione del mondo MotoGP, torna in pista nel Gran Premio di Aragon in Spagna domenica prossima,… -