Juventus, Iervolino sul discorso VAR: “Difficile da capire” (Di martedì 13 settembre 2022) Un match piuttosto discusso l’ultimo Juventus-Salernitana, finito con un pareggio altrettanto contestato. Un incontro finito così in un mare di polemiche, con oggetto di discussione soprattutto il VAR per aver dato fuorigioco alla Juventus, su cui si è poi naturalmente espresso anche il presidente della Salernitana Danilo Iervolino. Un gioco, quello contro la Juventus, su cui Iervolino si è mostrato complessivamente soddisfatto. Queste le sue parole al Corriere dello Sport: “Mi è piaciuta la mentalità. Avevamo promesso di giocarcela su tutti i campi, di dare spettacolo e così sta accadendo. Non è una mentalità da provinciale, ma da squadra che vuole lasciare il segno nel campionato. Cerca la profondità, attacca e fa pressione, gioca molto alta. Siamo soddisfatti, contro la Juve abbiamo visto uno ... Leggi su rompipallone (Di martedì 13 settembre 2022) Un match piuttosto discusso l’ultimo-Salernitana, finito con un pareggio altrettanto contestato. Un incontro finito così in un mare di polemiche, con oggetto di discussione soprattutto il VAR per aver dato fuorigioco alla, su cui si è poi naturalmente espresso anche il presidente della Salernitana Danilo. Un gioco, quello contro la, su cuisi è mostrato complessivamente soddisfatto. Queste le sue parole al Corriere dello Sport: “Mi è piaciuta la mentalità. Avevamo promesso di giocarcela su tutti i campi, di dare spettacolo e così sta accadendo. Non è una mentalità da provinciale, ma da squadra che vuole lasciare il segno nel campionato. Cerca la profondità, attacca e fa pressione, gioca molto alta. Siamo soddisfatti, contro la Juve abbiamo visto uno ...

