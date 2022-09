F1, scelte le mescole Pirelli per i GP di Singapore e Suzuka (Di martedì 13 settembre 2022) Il Mondiale di F1 vola in Asia per i gran premi di Singapore e Giappone, in programma rispettivamente il 2 e 9 ottobre. Per l’occasione, Pirelli ha ufficializzato le mescole che verranno utilizzate. Nel week-end di Marina Bay sono stati scelti come set obbligatori le Red Soft C5 per la qualifica e White Hard C3 e Yellow Medium C4 per la gara. Per Suzuka invece Red Soft C3 per la qualifica e, per la gara, White Hard C1 e Yellow Medium C2. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) Il Mondiale di F1 vola in Asia per i gran premi die Giappone, in programma rispettivamente il 2 e 9 ottobre. Per l’occasione,ha ufficializzato leche verranno utilizzate. Nel week-end di Marina Bay sono stati scelti come set obbligatori le Red Soft C5 per la qualifica e White Hard C3 e Yellow Medium C4 per la gara. Perinvece Red Soft C3 per la qualifica e, per la gara, White Hard C1 e Yellow Medium C2. SportFace.

