Ecco Sonos Sub Mini | i bassi in casa Sonos diventano più democratici Arriva il 6 ottobre a 499€

(Di martedì 13 settembre 2022) Annunciato ufficialmente l'atteso (e largamente anticipato) Subdi, subwoofer che porta sotto i 500 euro il prezzo di ingresso ai sub di. Finalmente soundbar come Ray e speaker come One hanno un sub più equilibrato nel prezzo....

Sonos sta lavorando a un nuovo altoparlante di punta che dovrebbe prendere le distanze rispetto a tutti i modelli esistenti.come si presenterebbe il nuovo altoparlante secondo chi lo avrebbe già ... Sonos Sub Mini: ecco il subwoofer compatto per i sistemi Sonos I tecnici Sonos hanno optato per un design particolare, sigillato con doppio woofer contrapposto, un design studiato per offrire bassi profondi, ma anche minimizzando le vibrazioni indesiderate e favo ...Sonos ha annunciato il Sub Mini, un subwoofer più economico progettato per ambienti di piccole e medie dimensioni.