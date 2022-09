Bombardamenti tra Armenia ed Azerbaijan Putin | bloccato in Ucraina | non interviene

Leggi su panorama

(Di martedì 13 settembre 2022) Ci mancava anche questa per Vladimir. Mentre Mosca batte in ritirata nella regione di Kharkiv, in seguito all’incendiaria controffensiva di Kiev nell’orientale, in un altro territorio ex sovietico si riaccende un conflitto, anch’esso ereditato dalla disgregazione dell’Urss: quello traper il controllo della regione contesa del Nagorno-Karabakh, il più lungo della storia post sovietica. Ufficialmente, il conflitto è monitorato dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Osce), sotto la sorveglianza diretta di Russia, Stati Uniti e Francia. Lo chiamano «gruppo di Minsk», anche se questo gruppo di lavoro non ha mai messo mai piede nella capitale bielorussa. Il Cremlino, però, ha dispiegato migliaia di soldati nel recente passato in quest’area. E chi atterra nella ...