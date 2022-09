Viktoria Plzen-Inter | Bilek | “Importante essere davanti ai nostri tifosi | giocheremo le nostre carte”

(Di lunedì 12 settembre 2022) Il tecnico del, Michal, alla vigilia della sfida contro l’valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “Affrontiamo una squadra molto forte, che non ha punti deboli. Hanno attaccanti e centrocampisti di alto livello, sono bravi ad accelerare. Bisogna fare attenzione a non concedergli spazio negli ultimi metri. Girone molto difficile da affrontare, ma per noi è moltogiocareai. Proveremo a giocare lecontro tre squadre dello stesso livello. Prepariamo ogni partita allo stesso, dobbiamoal massimo contro ogni avversario”. “Tutti i calciatori che ...

Lukas Kalvach, mediano classe '95 del Viktoria Plzen, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions contro l'Inter: "Sicuramente il calendario è molto impegnativo, ma io cerco di rigenerarmi bene dopo ogni partita, tutte le partite per noi sono molto importanti".