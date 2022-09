Campobasso, segregata in casa per 22 anni dal fratello e dalla cognata (Di lunedì 12 settembre 2022) Viveva in una piccola stanza senza riscaldamento, le era concesso di lavarsi una volta al mese nella vasca del bucato. Non poteva uscira sola né parlare con qualcuno. I carabinieri la hanno liberata dopo una segnalazione Leggi su repubblica (Di lunedì 12 settembre 2022) Viveva in una piccola stanza senza riscaldamento, le era concesso di lavarsi una volta al mese nella vasca del bucato. Non poteva uscira sola né parlare con qualcuno. I carabinieri la hanno liberata dopo una segnalazione

fanpage : Una donna di 67 anni è stata segregata in casa per 22 anni. I suoi aguzzini sarebbero stati il fratello e la cognat… - MediasetTgcom24 : Bojano (Campobasso), donna tenuta segregata dai familiari per 22 anni #campobasso #bojano - repubblica : Campobasso, segregata in casa per 22 anni dal fratello e dalla cognata. I carabinieri la liberano dopo una segnalaz… - corona_tweet : RT @pleccese: Campobasso, segregata in casa per 22 anni: liberata dai Carabinieri ??Leggi di più su - corona_tweet : RT @CasaItaliaRadio: Campobasso, segregata in casa per 22 anni: liberata dai Carabinieri ??Leggi di più su -