Wta Portoroz 2022 | programma | date | orari | copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del torneo Wta 250 di Portoroz 2022. Nella bella località slovena Jasmine Paolini proverà a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa, ma il campo partecipanti è di livello. Testa di serie numero uno sarà infatti Emma Raducanu, seguita da una delle sorprese di questa stagione, la brasiliana Beatriz Haddad-Maia. Presente anche Martina Trevisan da testa di serie numero quattro. La copertura televisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), dal 12 al 18 settembre. Live streaming invece disponibili sul sito ufficiale dell'emittente e tramite la piattaforma Supertennix (gratis per i tesserati Fit).

