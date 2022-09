Totti parla dopo la separazione da Ilary Blasi: «Non sono stato io a tradire per primo» (Di domenica 11 settembre 2022) Totti in una lunga intervista al Corriere della Sera parla per la prima volta dopo la separazione da sua moglie Ilary Blasi e racconta dei retroscena post separazione Francesco Totti, per la prima volta dopo la separazione dalla moglie Ilary Blasi, parla del rapporto finito e dei motivi che li hanno portati alla separazione, ma anche dettagli su come ha scoperto alcune cose sbirciando sul telefono della moglie, ormai ex, e anche della sua relazione con Noemi. «Non sono stato io a tradire per primo», sostiene l’ex capitano della Roma al Corriere della Sera, ammettendo anche di aver ... Leggi su 361magazine (Di domenica 11 settembre 2022)in una lunga intervista al Corriere della Seraper la prima voltalada sua mogliee racconta dei retroscena postFrancesco, per la prima voltaladalla mogliedel rapporto finito e dei motivi che li hanno portati alla, ma anche dettagli su come ha scoperto alcune cose sbirciando sul telefono della moglie, ormai ex, e anche della sua relazione con Noemi. «Nonio aper», sostiene l’ex capitano della Roma al Corriere della Sera, ammettendo anche di aver ...

