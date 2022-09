Elisabetta II | il corteo funebre lascia Balmoral e si dirige verso Edimburgo

(Di domenica 11 settembre 2022) Il feretro diII, morta l’8 settembre, è partito daper essere portato a, dove è prevista la prima esposizione pubblica del feretro. Ilattraverserà alcune città scozzesi come Aberdeen, Perth e Dundee. Ilè partito alle 10 locali, le 11 in Italia, e arriverà anel giro di sei ore. È composto da circa 45 veicoli. Il veicolo che trasporta il feretro è seguito dalla vettura con a bordo la principessa Anna, secondogenita diII, e suo marito, Tim Lawrence. Seguono alcune auto di scorta. Il lungo percorso delLungo il percorso si raccolgono, ovviamente, persone desiderose di assistere al: si stima la presenza di 2 milioni di persone. A ...

