Coppia aggredita di notte in casa: lui accoltellato, lei violentata (Di sabato 10 settembre 2022) Due arresti a Modena per rapina e violenza sessuale avvenuti venerdì alle due del mattino ai danni di una Coppia, lei 28 e lui 25 anni, entrambi magrebini, in un appartamento di via San Faustino. Sotto... Leggi su feedpress.me (Di sabato 10 settembre 2022) Due arresti a Modena per rapina e violenza sessuale avvenuti venerdì alle due del mattino ai danni di una, lei 28 e lui 25 anni, entrambi magrebini, in un appartamento di via San Faustino. Sotto...

