Vecino | stoccata a Inzaghi | “Quando è arrivato mi ha promesso un ruolo importante in squadra ma… Sarri crede in me e…”

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 9 settembre 2022) Ieri sera la Lazio ha iniziato molto bene la sua avventura in Europa League, grazie al successo casalingo per 4-2 contro gli olandesi del Feyenoord, con una grande prova del centrocampista Matias, autore di due reti e un bellissimo assist per il gol di Luis Alberto, che ha sbloccato la partita al 4?. Nel L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Sorteggi Champions League 2020/21, i commenti Inter ko contro il Bayern, tifosi nerazzurri contro: “Si deve cambiare allenatore. Esoneratelo non possiamo continuare…” Juventus Inter derby d’Italia che ha sempre da dire Simone, lettera alla Lazio: “Verrò sotto la Curva Nord per salutarvi. Non mi interessa se…”e la sua frecciata a Mourinho: “Noi non abbiamo ...