Tetto al prezzo del gas russo, non tutti i Paesi sono d’accordo e la Ue continua a ’non decidere’ (Di venerdì 9 settembre 2022) Come sempre, ‘chiacchiere’ tante, buoni propositi anche ma, all’atto pratico, ‘noi’ intanto dobbiamo abbassare il termostato, lesinare l’acqua calda ed altro. Forse il governo interverrà dando una mano alle imprese in crisi, ed ai ‘furbetti’ dell’Isee tuttavia, per quel che riguarda l’aspetto pratico della questione gas, a Bruxelles nella specifica riunione di oggi hanno soltanto ‘preso tempo’. La Ue sul Tetto al gas: i ministri hanno invitato la Commissione ad intervenire “entro metà settembre” ‘Vecchio pallino’ del pratico e pragmatico Mario Draghi, la proposta di fissare un Tetto comune al prezzo del gas ‘non piace’. E dire che anche oggi, intervenendo nell’ambito di un impegno istituzionale, il Presidente Mattarella è tornato a rimarcare quanto sia ‘vitale’ ore intervenire sul prezzo del gas importato dalla Russia. ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 settembre 2022) Come sempre, ‘chiacchiere’ tante, buoni propositi anche ma, all’atto pratico, ‘noi’ intanto dobbiamo abbassare il termostato, lesinare l’acqua calda ed altro. Forse il governo interverrà dando una mano alle imprese in crisi, ed ai ‘furbetti’ dell’Isee tuttavia, per quel che riguarda l’aspetto pratico della questione gas, a Bruxelles nella specifica riunione di oggi hanno soltanto ‘preso tempo’. La Ue sulal gas: i ministri hanno invitato la Commissione ad intervenire “entro metà settembre” ‘Vecchio pallino’ del pratico e pragmatico Mario Draghi, la proposta di fissare uncomune aldel gas ‘non piace’. E dire che anche oggi, intervenendo nell’ambito di un impegno istituzionale, il Presidente Mattarella è tornato a rimarcare quanto sia ‘vitale’ ore intervenire suldel gas importato dalla Russia. ...

