Sorpresa al Konami Center | il piccolo Antoine ospite all’allenamento del Napoli

(Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Graditissimaquesta mattina per, il bambino francese tifoso delche lo scorso 28 agosto ha assistito allo Stadio Franchi al match degli azzurri contro la Fiorentina.è statoall’SSCNTrainingdove ha incontrato il vice Presidente Edoardo De Laurentiis che gli ha donato una maglia personalizzata, con nome e data di nascita, quindi è stato accolto dal tecnico Spalletti e dal gruppo azzurro., accompagnato dai genitori, ha poi assistitoseduto in panchina ed è stato anche protagonista di alcuni palleggi con Elmas e Anguissa. Una mattina di gioia ed emozioni che racconta una bella storia all’insegna della ...

