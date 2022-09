"Pesante senso di inadeguatezza, sa che...". Chi stronca così Re Carlo: ompre cupissime (Di venerdì 9 settembre 2022) Nel giorno del primo discorso alla Nazione da Re, Carlo III deve fronteggiare già le prime perplessità e i dubbi che, in fondo, lo hanno sempre inseguito e circondato fin da quando era il giovane rampollo della Famiglia reale. Il guaio è che dopo la morte della Regina Elisabetta, alla pur non verdissima età di 74 anni ora ogni critica sul conto dell'ex principe del Galles peserà 10 volte di più. "E' il re - scrive in una story su Instagram Anna Pettinelli, apprezzata speaker radiofonica e fresca ex insegnante di Amici di Maria De Filippi -. Lo immagino ora come il figlio addolorato, al dolore poi subentrerà un Pesante senso di inadeguatezza perché lui sa che non sarà come la madre". In una manciata di righe e pochissime parole, ecco riassunto il "sentiment" che molti, sudditi britannici, appassionati di cose ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Nel giorno del primo discorso alla Nazione da Re,III deve fronteggiare già le prime perplessità e i dubbi che, in fondo, lo hanno sempre inseguito e circondato fin da quando era il giovane rampollo della Famiglia reale. Il guaio è che dopo la morte della Regina Elisabetta, alla pur non verdissima età di 74 anni ora ogni critica sul conto dell'ex principe del Galles peserà 10 volte di più. "E' il re - scrive in una story su Instagram Anna Pettinelli, apprezzata speaker radiofonica e fresca ex insegnante di Amici di Maria De Filippi -. Lo immagino ora come il figlio addolorato, al dolore poi subentrerà undiperché lui sa che non sarà come la madre". In una manciata di righe e pochissime parole, ecco riassunto il "sentiment" che molti, sudditi britannici, appassionati di cose ...

