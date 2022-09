Letta | fregatura Di Maio | 3 seggi ceduti per zero voti

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 9 settembre 2022) Zuppa di Porro. E’ morta la regina e in tutto il mondo non c’è da aggiungere altro. Sobri gli inglesi e pure gli italiani. Solo Sallusti Elisabrexit e Bechis: carlo eredita 90 miliardi. Elezioni, i sondaggi, anche rep, danno il cdx avanti di venti punti. Resta da capire quanto prenda M5setelle se più o meno della Lega e calenda, se più o meno di Berlusconi. Per il resto sembrerebbe fatta. Ha ragione il Tempo: sul gas gli altri fanno, noi chiaccheriamo. Eurpa Ridicola e anche oggi non si metterà d’accordo. La Bce alza i tassi, il commento intelleingiente di Bruni sul Domani e e Ferguson sul Sole: non basta più la politica monetaria. Rialzo piuù alto mai fatto e non basterà. #rassegnastampa9sett L'articolo proviene da Nicola Porro.