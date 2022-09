Formigli fa il processo alla Meloni (assente in studio) (Di venerdì 9 settembre 2022) Nella scorsa puntata di PiazzaPulita il conduttore rispolvera vecchi video e spezzoni di dibattiti fuori contesto per tracciare una linea che legherebbe la leader di FdI al premier ungherese e al "pericolo fascismo" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 9 settembre 2022) Nella scorsa puntata di PiazzaPulita il conduttore rispolvera vecchi video e spezzoni di dibattiti fuori contesto per tracciare una linea che legherebbe la leader di FdI al premier ungherese e al "pericolo fascismo"

ItaloBalbo11 : Formigli ieri sera è rimasto col cerino in mano ! La Meloni si rifiuta di andarci,come nessun altro politico di FDI… - marco_zanieri : @pietroraffa Pietro. È straordinaria, nulla da ridire. Ma al di là delle preferenze politiche, il processo politico… - texwillerwest : RT @lelenata: Formigli ma stai facendo un processo a Orban come fossero cose dette dalla Meloni!? Capisco che ti rode che la Meloni non ti… - lelenata : Formigli ma stai facendo un processo a Orban come fossero cose dette dalla Meloni!? Capisco che ti rode che la Melo… - siai63 : #Piazzapulita Orrendo #Formigli! Il processo alla #meloni fatto per demolire i sondaggi e l'esito del voto. Un prog… -