Mélenchon affonda Conte | “Non deve usare il mio nome | nulla a che spartire con il M5S”

Leggi su iltempo

(Di giovedì 8 settembre 2022) Jean Luc, leader di France Insoumise, ieri a piazza dei Consoli, in pieno Quadraro, quartiere di Roma, ha partecipato al comizio in strada di Luigi de Magistris, attualmente leader di Unione popolare, sigla che in vista delle elezioni del 25 settembre riunisci tutti i partiti di estrema sinistra italiana. “Potevo restare a letto mentre voi sfidate i fascisti?” l'esordio dinel discorso riferito da Repubblica, che riporta altri stralci delle dichiarazioni: “Mi hanno chiesto perché vai da quelli lì? Tu hai preso milioni di voti e loro non sai neanche quanto prenderanno. Ebbene, je m'en fous, sono qui perché è giusto”.ha poi alzato i toni, diffidando tutti gli altri partiti italiani ail suoe parlare di sue simpatire per loro: "A voi di Unione popolare ...