Il segreto? Non si concentra su tecniche da memorizzare, ma risveglia l'istinto di sopravvivenza. E regala autostima (Di giovedì 8 settembre 2022) Un corso di difesa personale gratuito e aperto a tutti: lo organizzano i City Angels, con il patrocinio del Comune di Milano, di tutti i 9 Municipi di Milano e del Comune di Monza. Interattivo, per la durata di circa 90 minuti, è basato sulla tecnica del Wilding, l’autodifesa istintiva e psicofisica, messa a punto da Mario Furlan, fondatore dei City Angels: «È una difesa personale diversa dalle altre perché non si concentra su tecniche da memorizzare, bensì su principi da interiorizzare» spiega Furlan. Autodifesa, le regole base tra prevenzione e spray al peperoncino guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 8 settembre 2022) Un corso di difesa personale gratuito e aperto a tutti: lo organizzano i City Angels, con il patrocinio del Comune di Milano, di tutti i 9 Municipi di Milano e del Comune di Monza. Interattivo, per la durata di circa 90 minuti, è basato sulla tecnica del Wilding, l’autodifesa istintiva e psicofisica, messa a punto da Mario Furlan, fondatore dei City Angels: «È una difesa personale diversa dalle altre perché non sisuda, bensì su principi da interiorizzare» spiega Furlan. Autodifesa, le regole base tra prevenzione e spray al peperoncino guarda le foto ...

