Tredicenne morto a Gragnano, ai funerali lancio di palloncini bianchi e la musica di Blanco (Di mercoledì 7 settembre 2022) Gragnano oggi si è fermata per il funerale di Alessandro, il 13enne precipitato giovedì scorso dalla finestra della sua abitazione. I primi ad arrivare in piazza San Leone,... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 7 settembre 2022)oggi si è fermata per il funerale di Alessandro, il 13enne precipitato giovedì scorso dalla finestra della sua abitazione. I primi ad arrivare in piazza San Leone,...

qqelgrad : RT @chiadegli: Il carabiniere che commenta il suicidio di un tredicenne bullizzato con “se cresci conigli non puoi poi pretendere leoni” bu… - Frances54867359 : RT @chiadegli: Il carabiniere che commenta il suicidio di un tredicenne bullizzato con “se cresci conigli non puoi poi pretendere leoni” bu… - OssaniAnna : RT @chiadegli: Il carabiniere che commenta il suicidio di un tredicenne bullizzato con “se cresci conigli non puoi poi pretendere leoni” bu… - FuffaForte : RT @chiadegli: Il carabiniere che commenta il suicidio di un tredicenne bullizzato con “se cresci conigli non puoi poi pretendere leoni” bu… - dadida_1 : RT @chiadegli: Il carabiniere che commenta il suicidio di un tredicenne bullizzato con “se cresci conigli non puoi poi pretendere leoni” bu… -