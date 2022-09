Suona la campanella all’ICS Guglielmo II, dal 14 settembre si entra in classe (Di mercoledì 7 settembre 2022) Suona la campanella all’ICS Guglielmo II. Pubblicato il calendario d’inizio delle attività scolastiche e il relativo orario provvisorio valido fino al 30/09/2022 come di seguito dettagliato: 14 settembre Classi 1^ Scuola Primaria 8,05 / 11,05 15 settembre Classi 1^ / 2^ Scuola Primaria 8,05 / 11,05 Accoglienza nuovi iscritti Scuola Infanzia 8,00 / 11,00 16 settembre Tutte le classi Scuola Primaria 8,05 / 11,05 Accoglienza nuovi iscritti Scuola Infanzia 8,00 / 11,00 Classi 1^ Scuola Second.1 ^ grado 8,00 / 11,00 Dal 19 settembre al 30 settembre Scuola Infanzia Ingresso ore 8,00 Uscita ore 12,00 Scuola Primaria Ingresso ore 8,05 Uscita ore 12,05 Scuola Secondaria 1^ gr. Ingresso ore 8,00 Uscita ore 12,00 L'articolo Filodiretto ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 7 settembre 2022)laII. Pubblicato il calendario d’inizio delle attività scolastiche e il relativo orario provvisorio valido fino al 30/09/2022 come di seguito dettagliato: 14Classi 1^ Scuola Primaria 8,05 / 11,05 15Classi 1^ / 2^ Scuola Primaria 8,05 / 11,05 Accoglienza nuovi iscritti Scuola Infanzia 8,00 / 11,00 16Tutte le classi Scuola Primaria 8,05 / 11,05 Accoglienza nuovi iscritti Scuola Infanzia 8,00 / 11,00 Classi 1^ Scuola Second.1 ^ grado 8,00 / 11,00 Dal 19al 30Scuola Infanzia Ingresso ore 8,00 Uscita ore 12,00 Scuola Primaria Ingresso ore 8,05 Uscita ore 12,05 Scuola Secondaria 1^ gr. Ingresso ore 8,00 Uscita ore 12,00 L'articolo Filodiretto ...

BinaryOptionEU : RT 'Una valida alleata per le attività educative, per sostenere i docenti e invogliare i bambini a prendere parte a… - byb80 : 16.30 suona la campanella: tutti a casa! - Adnkronos : Una valida alleata per le attività educative, per sostenere i docenti e invogliare i bambini a prendere parte attiv… - K7BlazingLace98 : RT @carotabollente: quando suona la campanella: - BPylo : RT @HuffPostItalia: Per chi non suona la campanella. In Italia uno studente su 8 abbandona la scuola prima del diploma -