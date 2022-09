«Spegnere la caldaia fa consumare più che tenerla accesa» (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’autunno è alle porte ed il Governo ha iniziato a studiare le strategie per il risparmio del consumo di gas. La prima messa sul tavolo dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani è quella di abbassare la temperatura di un grado e tenere il riscaldamento acceso per un'ora in meno la sera nelle case e negli uffici. Un’indicazione che non sembrerebbe essere poi cosi efficace. Infatti Spegnere e riaccendere i riscaldamenti comporterebbe un uso maggiore di gas e di conseguenza costi in più in bolletta. «Quanto affermato dal ministro Cingolani sul risparmio di gas può essere vero in parte ma c’è da considerare che Spegnere la caldaia per poi farla ripartire un’ora dopo comporta un consumo di gas maggiore» - commenta l’ingegner Tiziano Delle Fratte tecnico Avant House Tecnologie srl Daikin C’è un risparmio di gas nello ... Leggi su panorama (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’autunno è alle porte ed il Governo ha iniziato a studiare le strategie per il risparmio del consumo di gas. La prima messa sul tavolo dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani è quella di abbassare la temperatura di un grado e tenere il riscaldamento acceso per un'ora in meno la sera nelle case e negli uffici. Un’indicazione che non sembrerebbe essere poi cosi efficace. Infattie riaccendere i riscaldamenti comporterebbe un uso maggiore di gas e di conseguenza costi in più in bolletta. «Quanto affermato dal ministro Cingolani sul risparmio di gas può essere vero in parte ma c’è da considerare chelaper poi farla ripartire un’ora dopo comporta un consumo di gas maggiore» - commenta l’ingegner Tiziano Delle Fratte tecnico Avant House Tecnologie srl Daikin C’è un risparmio di gas nello ...

glooit : «Spegnere la caldaia fa consumare più che tenerla accesa» leggi su Gloo - EspostiMario : Vogliono rimettere la #Leva Ma piangono per abbassare due gradi la caldaia spegnere la luce quando non serve e sta… - aparrella : Forse se i politici che dicono che le sanzioni non ci stanno danneggiando, potrebbero provare a vivere con i nostri… - __Bob__Moore__ : @DanielaPF75 @loristissino Meglio mantenere una temperatura più bassa ma costante che spegnere e riaccendere. Quand… - GianmarioAngius : RT @spinax64: Pensatela come volete ma gli unici che potranno abbassare la temperatura di 2 gradi e spegnere la caldaia per molte ore senza… -