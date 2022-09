Google Maps ora ti mostra come risparmiare carburante (Di mercoledì 7 settembre 2022) Si possono ora scegliere indicazioni per itinerari più lunghi ma che riducono le emissioni, salvaguardando il pianeta e il portafogli Leggi su wired (Di mercoledì 7 settembre 2022) Si possono ora scegliere indicazioni per itinerari più lunghi ma che riducono le emissioni, salvaguardando il pianeta e il portafogli

Google Maps, nuove funzioni risparmio carburante/ Percorsi ad hoc per abbattere costi Google Maps, il sistema di mappe satellitare più utilizzato al mondo, si arricchisce ulteriormente introducendo una nuova funzione che permette di seguire percorsi ecosostenibili per ridurre emissioni. Ora, oltre a mostrare il percorso più veloce o senza pedaggi, Google Maps indicherà quindi anche quello più efficiente dal punto di vista del consumo di carburante, qualora non fosse anche il più veloce. Su Google Maps arriverà route eco-friendly, una funzionalità che offrirà il migliore percorso dal punto di vista del consumo di carburante. Google Maps si aggiorna in Europa e debutta la funzione che consente agli automobilisti di selezionare il percorso meno impattante dal punto di vista ambientale oltre a quello classico che richiede meno tempo.