(Di mercoledì 7 settembre 2022)ha commentato la notizia della partecipazione dialla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Ormai non ci sono più dubbi; dopo diversi rumor circa una sua possibile partecipazione, laha ufficializzato il tutto attraverso le pagine del settimanale Chi. Qui ha raccontato di sognare di innamorarsi di un uomo ma anche di cosa si aspetta dall’esperienza che vivrà. Chiaramente la notizia della sua partecipazione al reality ha già creato scalpore mediatico. Ed è stato tirato in ballo soprattutto il celebre “Gate“. Lo scandalo dell’inesistenteha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico che ha tenuto botta per diverso tempo sul piccolo schermo. Ad essere coinvolte in questo polverone anche ...

Prati torna al Grande FratelloPrati torna come concorrente al Grande Fratello7. Dopo aver partecipato alla prima edizione che si concluse con un'esclusione per la violazione di alcune regole, la Prati varcherà ...Le parole di Eliana Michelazzo Eliana, con una Instagram Stories, ha dichiarato: La Michelazzo, per ora, non ha intenzione di parlare della partecipazione dial GF. Molto probabilmente, ...Si ritorna a parlare del caso legato a Mark Caltagirone. L'ex agente Eliana Michelazzo, con una storia su Instagram, al momento si cela dietro a un "no comment" ...Gf Vip 7, Pamela Prati nella Casa tornerà a parlare di Mark Caltagirone: la reazione di Eliana Michelazzo. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.