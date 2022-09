Annamaria Franzoni è tornata nella villetta dove uccise il figlio Samuele

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Come riporta il settimanale “Giallo”,villa di Cogneil 30 gennaio 2002il. Siamo sicuri che le immagini, apparse sul noto settimanale, abbiano fatto rabbrividire i lettori. Tornare in quellasarà stato un duro banco di prova anche per la, che èin libertà dopo aver scontato la pena. (Continua dopo la foto…) Vi ricordate di? Le ultime foto mostrano la sua trasformazione, com’è oggi Il delitto di Cogne Il delitto di Cogne è stato un noto caso di infanticidio commesso il 30 gennaio 2002 in unafrazione di Cogne, in ...

AndyWomenWorld : RT @Corriere: «Annamaria Franzoni è ritornata nella villa di Cogne dove uccise il figlio Samuele» - BreakingItalyNe : RT @Corriere: «Annamaria Franzoni è ritornata nella villa di Cogne dove uccise il figlio Samuele» - Luxgraph : «Giallo»: «Annamaria Franzoni è ritornata a Ferragosto nella villa di Cogne dove uccise il figlio Samuele»… - SalvadorValvo : RT @Corriere: «Annamaria Franzoni è ritornata nella villa di Cogne dove uccise il figlio Samuele» - Corriere : «Annamaria Franzoni è ritornata nella villa di Cogne dove uccise il figlio Samuele» -

Corriere della Sera

"Giallo", in edicola domani, pubblica le foto in esclusiva diche ha sempre negato di aver commesso l'infanticidioè ritornata nella sua villetta di Cogne per trascorrere ...È la mamma,, a chiamare il 118 e a chiedere aiuto: dice che il bambino vomita sangue, gli è scoppiata la testa. In realtà aveva ricevuto 17 violenti colpi al cranio, con un oggetto ... «Giallo»: «Annamaria Franzoni è ritornata a Ferragosto nella villa di Cogne dove uccise il figlio Samuele» La donna, libera dopo aver scontato la pena, è tornata nella sua casa dove, il 30 gennaio del 2002, uccise il piccolo di 3 anni. «Giallo», in edicola domani, pubblica le foto in esclusiva di Franzoni ...Era una famiglia come tante: una giovane coppia di genitori con i loro due bambini che vivevano in una villetta nel ridente paesino di Cogne, in Valle d’Aosta. Poi, in un mattino qualunque, il papà va ...