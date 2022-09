Classifica ATP, Matteo Berrettini superato da Carreno Busta. E altri possono scavalcarlo agli US Open (Di martedì 6 settembre 2022) Questione di numeri. La sconfitta di Matteo Berrettini nei quarti di finale degli US Open 2022 ha delle conseguenze non soltanto sull’andamento del torneo, ma anche ovviamente sulla Classifica mondiale. Il ranking ATP, aggiornato al momento tra scarti e scadenze, vede Berrettini al n.15 e impossibilitato a scavalcare lo spagnolo Pablo Carreno Busta. Di seguito la graduatoria aggiornata: Classifica RANKING ATP VIRTUALE 1 Rafael Nadal 5810 2 Casper Ruud 5370 3 Carlos Alcaraz 5100 4 Daniil Medvedev 5065 5 Alexander Zverev 5040 6 Stefanos Tsitsipas 4810 7 Novak Djokovi? 3570 8 Cameron Norrie 3550 9 Andrey Rublev 3390 10 Hubert Hurkacz 335511 Jannik Sinner 3200 12 Taylor Fritz 3055 13 Félix Auger-Aliassime 2950 14 Pablo Carreño Busta 251015 ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) Questione di numeri. La sconfitta dinei quarti di finale degli US2022 ha delle conseguenze non soltanto sull’andamento del torneo, ma anche ovviamente sullamondiale. Il ranking ATP, aggiornato al momento tra scarti e scadenze, vedeal n.15 e impossibilitato a scavalcare lo spagnolo Pablo. Di seguito la graduatoria aggiornata:RANKING ATP VIRTUALE 1 Rafael Nadal 5810 2 Casper Ruud 5370 3 Carlos Alcaraz 5100 4 Daniil Medvedev 5065 5 Alexander Zverev 5040 6 Stefanos Tsitsipas 4810 7 Novak Djokovi? 3570 8 Cameron Norrie 3550 9 Andrey Rublev 3390 10 Hubert Hurkacz 335511 Jannik Sinner 3200 12 Taylor Fritz 3055 13 Félix Auger-Aliassime 2950 14 Pablo Carreño251015 ...

