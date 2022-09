Calciomercato.com – Napoli, i consigli del Liverpool ai propri tifosi: ‘Non girate da soli in città e non indossate i nostri colori’ | Primapagina (Di martedì 6 settembre 2022) 2022-09-06 18:13:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Stanno facendo molto discutere i consigli che il Liverpool ha dato ai propri tifosi che hanno intenzione di andare a Napoli per godersi la partita della loro squadra del cuore. Per evitare scontri tra le tifoserie e far sì che la trasferta fili liscia, il club di Klopp ha diramato una lista di regole da seguire con una nota ufficiale. Ecco quelle che hanno fatto arrabbiare i cittadini napoletani: “Nell’interesse dell’incolumità personale, si consiglia vivamente ai tifosi di NON recarsi allo stadio da soli”. “Apprezziamo il fatto che alcuni fan vogliano fare di questo viaggio un’occasione. Invitiamo comunque i tifosi a non girare per la ... Leggi su justcalcio (Di martedì 6 settembre 2022) 2022-09-06 18:13:00.com riporta quanto segue: Stanno facendo molto discutere iche ilha dato aiche hanno intenzione di andare aper godersi la partita della loro squadra del cuore. Per evitare scontri tra le tifoserie e far sì che la trasferta fili liscia, il club di Klopp ha diramato una lista di regole da seguire con una nota ufficiale. Ecco quelle che hanno fatto arrabbiare i cittadini napoletani: “Nell’interesse dell’incolumità personale, sia vivamente aidi NON recarsi allo stadio da”. “Apprezziamo il fatto che alcuni fan vogliano fare di questo viaggio un’occasione. Invitiamo comunque ia non girare per la ...

cmdotcom : A #Barcellona non c'è spazio per #Kessie: solo 37' in campo finora, Xavi non è Pioli - DiMarzio : La #top11 degli #svincolati ancora in cerca di squadra #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato #Ligue1 | @PSG_inside a lavoro per chiudere operazioni in uscita: su #Icardi c'è il Galatasaray. La… - acm1899m : RT @cmdotcom: A #Barcellona non c'è spazio per #Kessie: solo 37' in campo finora, Xavi non è Pioli - cmdotcom : #Mihajlovic trattato da allenatore e non da malato: esonero amaro ma comprensibile [@GianniVisnadi] #Bologna -