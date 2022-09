"A me sembra una...": la vergognosa frase sulla Meloni in tv, gelo in studio (Di martedì 6 settembre 2022) Carlo De Benedetti mette nel mirino Giorgia Meloni. Mancava solo lui all'appello tra i maestrini della sinistra sul fronte dell'odio anti-Meloni. E l'ingegnere ha usato il suo salotto preferito, Otto e Mezzo di Lilli Gruber su La7, per attaccare in modo duro e gratuito la ledaer di Fratelli d'Italia. De Benedetti non ha usato giri di parole e ha definito così la Meloni: "Meloni è una persona camaleontica, oggi sembra una scolaretta che ha rinnegato tutte le cose in cui credeva. Vogliamo credere alla Meloni del comizio dei camerati di Vox o a quella di questo nuovo incipriamento? La sua storia è molto chiara e delineata". Un attacco senza se e senza ma che di fatto ha acceso la trasmissione della Gruber scatenando la reazione della leader di Fratelli d'Italia. Ma De Benedetti ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Carlo De Benedetti mette nel mirino Giorgia. Mancava solo lui all'appello tra i maestrini della sinistra sul fronte dell'odio anti-. E l'ingegnere ha usato il suo salotto preferito, Otto e Mezzo di Lilli Gruber su La7, per attaccare in modo duro e gratuito la ledaer di Fratelli d'Italia. De Benedetti non ha usato giri di parole e ha definito così la: "è una persona camaleontica, oggiuna scolaretta che ha rinnegato tutte le cose in cui credeva. Vogliamo credere alladel comizio dei camerati di Vox o a quella di questo nuovo incipriamento? La sua storia è molto chiara e delineata". Un attacco senza se e senza ma che di fatto ha acceso la trasmissione della Gruber scatenando la reazione della leader di Fratelli d'Italia. Ma De Benedetti ...

